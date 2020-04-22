2020/04/22 | 09:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، ان فروعه في بغداد والمحافظات مفتوحة لتسلم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة.وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة صدى الاعلام، انه “تم رفع رواتب العديد من دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ولحاملي بطاقة الماستر كارد”.وأضاف ان “المصرف مستمر في تزويد فروعه بالمبالغ اللازمة لإنجاز عملية صرف الرواتب وتوزيعها على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين: صرف رواتب موظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين: صرف رواتب موظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).