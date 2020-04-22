وزارة الصناعة تعلن إنتاج أكثر من 12 مليون كمامة

2020/04/22 | 09:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، إنتاج أكثر من 12 مليون كمامة لتجهيز وزارة الصحة والوزارات الأخرى، فيما أكدت سعيها لزيادة معدلات الإنتاج لسد الحاجة المحلية في ظل أزمة كورونا.وقال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط معتصم النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن الوزارة لم تفتتح أي معمل لإنتاج الكمامات، مبيناً أنها

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