صحة النجف تعلن سلامة 165 ملامسا ومغادرتهم الحجر الصحي

2020/04/22 | 09:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجفاعلنت دائرة صحة محافظةالنجف، الاربعاء، مغادرة 165 ملامسا لأماكن الحجر الصحي دون ظهور اعراض مرضية عليهم. وقال مدير شعبة الامراض التنفسية، ليث الموسوي، في بيان له، إن "١٦٥ ملامسا الحجر الصحي غادروا الحجر الصحي دون ظهور اعراض مرضية عليهم"، مبينا أن "المغادرين من الملامسين لـ11 مصابا بفيروس كورونا".واضاف أن "مجموع المتبقين من المحجورين صحيا 237 محجورا فقط".

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