خلية الأزمة: تخفيف الحظر لا يعني أنَّ الوضع مطمئن ويجب الحذر

2020/04/22 | 09:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكدت خلية الازمة، الاربعاء، ان تخفيف الحظر جـاء وفـق اعـتـبـارات مهنية وعـلـمـيـة، مبينة ان هذا لا يعني أنَّ الوضع مطمئن.وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة وعــضــو خــلــيــة الأزمـــــة جـاسـم الـفـلاحـي إن "فــيــروس كـورونـا عــالمــيــاً، وخــارطــة أصــبــح وبــــاء الانــتــشــار الــوبــائــي تـشـمـل كـل الكرة الأرضية ولا يوجد بلد في العالم لم يطله انتشار الفيروس".واضاف، ان "العراق يعد أول البلدان التي اتـخـذت إجـــراءات غـيـر مسبوقة للحد من انتشار الفيروس، ولولا هـذه الاجــراءات الـحـذرة والدقيقة لــكــان المــشــهــد يـخـتـلـف الآن"، مشيرا الى أن "الملاكات الصحية فـي وزارة الصحة والبيئة تبذل جـــهـــوداً اســتــثــنــائــيــة مـــن أجــل مــحــاصــرة انــتــشــار الــفــيــروس مـن خـلال الجيش الابـيـض الـذي يحارب عـدواً خفياً".واضاف، ان "خلية الأزمة تراقب بشدة الموقف الــوبــائــي يــومــيــاً، وتــخــرج بـيـانـاً تفصل فيه الاحصائيات بصورة شفافة دون أن يخفى شيء"، لافتا الى أن "خلية الأزمـة لديها مـعـدل بـيـانـي لانـتـشـار المــرض، ومن خلال جهود وزارة الصحة والبيئة استطاعت تحويل الخط الـبـيـانـي الــحــاد الــى خــط بـيـانـي بمستوى هضبي، وهو ما يؤكد أن الـنـظـام الـصـحـي فــي الـعـراق قادر على احتواء المرض". وأوضح الفلاحي، إن "المــؤشــرات تتجه الـــى الاســتــقــرار الــوبــائــي لـكـن يجب أن يعامل بحذر شديد لأن الفيروس ذكـي ومــراوغ", محذراً "مــن الاسـتـخـفـاف والاطـمـئـنـان والاســتــرخــاء فــي مـواجـهـة هـذا العدو".واشار الفلاحي الى أن "خلية الأزمة تجتهد يومياً بعمل تقييم لـلـواقـع الـبـيـئـي والـوبـائـي، وكـل الـقـرارات التي تصدر عنها وعـــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـلـصـحـة والـــســـلامـــة الــوطــنــيــة تـخـضـع للمراجعة الـدائـمـة، أمـا مـا قررته اللجنة بفتح حظر التجوال نهاراً في رمضان وتشديده في المساء، فـإنـه جـاء وفـق اعـتـبـارات مهنية وعـلـمـيـة ويـعـتـمـد عـلـى تقييمنا"، مبينا، إن "خلية الأزمـة قــررت تخفيف إجــراءات الحظر لــكــنــهــا غــيــر مــطــمــئــنــة تــمــامــاً ويجب أن لا نطمئن لسلوك هذا الــفــيــروس، وبـالـنـتـيـجـة الـنـهـائـيـة عــنــدمــا تــم تـخـفـيـف إجــــراءات الـحـظـر كــان الـقـصـد مـنـه قضاء الـحـاجـات الاسـاسـيـة للمواطنين وتلبية بعض أمورهم الخاصة".وأضاف، "إننا نعتمد على المواطن بــأنــه واع بـتـطـبـيـق الاجـــــراءات الــصــحــيــة وتــقــلــيــل الاخــتــلاط وارتــــداء الــكــمــامــات والــقــفــازات وعـــدم المـلامـسـة مــع الآخــريــن"، داعياً " اصحاب المحال التجارية ومـــحـــال الــتــســوق الــــى وضــع المعقمات في مكان واضـح، وفي نفس الـوقـت عليهم أن يتعاملوا بطريقة حـضـاريـة مـع المـواطـنـين وتـنـبـيـهـهـم وخــاصــة الــذيــن لا يـرتـدون الكمامة أثـنـاء التسوق، وتجنب دخول مجموعات كبيرة وقت واحد".

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