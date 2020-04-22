نائب كردي: شخصيات بحكومة الاقليم تسعى لايداع منحة العوائل المتعففة بحساباتها الشخصية

2020/04/22 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الأربعاء، سعي حكومة اقليم كردستان الى تولي عملية توزيع منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء حظر التجوال لمنع انتشار فيروس “كورونا” هناك بنفسها وايداع الجزء الاكبر من تلك الاموال في حسابات بعض رموز النظام الشخصية.وقال شمس الدين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة […]

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