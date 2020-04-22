خام غرب تكساس الوسيط يرتفع 18% في مستهل التداولات الآسيوية

2020/04/22 | 09:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط الأميركي في مستهل التداولات الآسيوية صباح اليوم (الأربعاء)، بأكثر من 18 في المائة.ويأيتي ذلك بعدما انهارت في مطلع الأسبوع إلى مستوى غير مسبوق ناهز 40 دولاراً تحت الصفر للبرميل، بسبب تراجع الطلب وتخمة المخزونات الناجمين عن تفشّي وباء كوفيد-19.وفي مستهل الجلسة ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط […]

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