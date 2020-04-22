نائب كردي يتهم شخصيات في حكومة الاقليم بالسعي الى ايداع منحة العوائل المتعففة في حساباتها الشخصية

2020/04/22 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين ، عن سعي حكومة اقليم كردستان الى تولي عملية توزيع منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء حظر التجوال لمنع انتشار فيروس “كورونا” ، هناك بنفسها وايداع الجزء الاكبر من تلك الاموال في حسابات بعض رموز النظام الشخصية.وقال شمس الدين في بيان […]

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