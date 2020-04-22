خام برنت يسجل 16 دولارا للبرميل الواحد

2020/04/22 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض سعر عقود برنت الآجلة لشهر يونيو، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 16 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 1999 ، وفقا للتداولات.واعتبارا من الساعة 7:34 بتوقيت موسكو انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو، لخام “برنت” بنسبة 12.62% إلى 16.89 دولار للبرميل.هذا وقد سجلت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط”، الاثنين الماضي، وللمرة الأولى في […]

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