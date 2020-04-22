الصناعة تعلن إنتاج أكثر من 12 مليون كمامة

2020/04/22 | 09:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، إنتاج أكثر من 12 مليون كمامة لتجهيز وزارة الصحة والوزارات الأخرى، فيما أكدت سعيها لزيادة معدلات الإنتاج لسد الحاجة المحلية في ظل أزمة كورونا.

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