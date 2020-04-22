النقل: خطط لتعزيز الأسطول الجوي بـ 30 طائرة بوينغ

2020/04/22 | 09:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النقل، خططاً لتعزيز الأسطول الجوي العراقي بـ 30 طائرة نوع (بوينغ) خلال السنوات القادمة.

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