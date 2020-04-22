مطالبات برلمانية للبنك المركزي بالاقتراض الاجباري من المصارف الاهلية

2020/04/22 | 09:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا النائب احمد الجبوري يوم الاربعاء البنك المركزي العراقي الى الاتقراض الاجباري من البنوك الاهلية مع انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية وتأثيره على العراق

وقال الجبوري في بيان اليوم انه "على البنك المركزي القيام بالاقتراض الداخلي الإجباري من المصارف الأهلية المشاركة بمزاد بيع العملة".

واضاف "كذلك قيام وزارة المالية بايقاف تمويل كافة المشاريع لمدة سنة وتحويلها لصرف الرواتب والدواء والغذاءمع ايقاف الرواتب المزدوجة والوهمية واسترجاعها والعمل على فصل الفضائيين والوهميين".

وازداد الحديث في الاوانة الاخيرة عن مصير رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعراق والذي يُقدر عددهم بالملايين بعد تراجع اسعار النفط لمستويات متدنية بعد انخفاض الطلب عليه جراء ظهور تفشي فيروس كورونا في اغلب بلدان العالم.

ويصنف اقتصاد العراق على ان اقتصاده ريعي اذ يعتمد بنسبة تفوق 90% من وارداته على ما يصدره من نفط وغاز وسبق ان حذر اقتصاديون من اتباع هذه السياسية غير ان الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003 لم تتمكن من حلول مناسبة لتعدد الموارد.

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