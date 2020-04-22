2020/04/22 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى منذ 1999..خام برنت دون 16 دولارا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 09:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى منذ 1999..خام برنت دون 16 دولارا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى منذ 1999..خام برنت دون 16 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).