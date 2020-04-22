2020/04/22 | 09:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصنع جهاز تعقيم للوقاية من انتشار كورونا في واسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 09:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصنع جهاز تعقيم للوقاية من انتشار كورونا في واسط) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصنع جهاز تعقيم للوقاية من انتشار كورونا في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).