ماراثون برلين لن يقام في موعده بسبب كورونا

2020/04/22 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نتائج استطلاعات للرأي أجريت في أبريل الجاري، أن 71% من الإيطاليين يعتقدون أن أزمة وباء كورونا تقوض وحدة الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الاستطلاعات ذاتها ان نحو 55% يرغبون بالخروج من منطقة الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو.

وتعد هذه النسب كبيرة في بلد يمثل إحدى ركائز الاتحاد ويتبنى تاريخيا التكامل الأوروبي.

وجاءت هذه النتائج عقب تضرر إيطاليا بشكل كبير من جائحة كورونا، إذ سجلت ثاني أكبر عدد من وفيات الوباء عبر العالم، علاوة على إصابات وصلت إلى 183957 مصابا، حتى اليوم.

وتتهم روما شركاءها في الاتحاد الأوروبي، خصوصا ألمانيا وهولندا، بالأنانية لرفضهم تشارك الديون عبر إصدار "سندات كورونا" و"سندات أوروبية" (يورو بوند)، وهو ما ترغب به إيطاليا، حيث أصبحت هذه المسألة رهانا سياسيا داخليا.

ويعاني الاقتصاد الإيطالي بشدة من أزمة كورونا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلد - 9.1 % هذا العام.

واستغلت أحزاب أقصى اليمين الإيطالية المناهضة للاندماج الكامل في أوروبا والداعية إلى تعزيز السيادة القومية الإيطالية، الاعتراض الألماني والهولندي على إصدار "سندات كورونا" لمواجهة تداعيات الوباء بهدف تعزيز موقفها.

وفي هذا السياق، قالت جورجيا ميلوني رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتشدد، نهاية الأسبوع الماضي، إن الحكومة "ليست لديها فكرة واضحة عن قوتها التفاوضية، لأننا نحن الذين نقرر حاليا ما إذا كانت أوروبا موجودة".

وأضافت أن "الجميع يدركون أنه لن يكون هناك أوروبا من دون بريطانيا وإيطاليا، إذ لن تبقى حينها سوى ألمانيا كبرى ستسحق الجميع حتى فرنسا".

ويتبنى زعيم "حزب الرابطة" ماتيو سالفيني نفس الرأي، رغم أفول نجمه بعد مغادرته الحكومة في أغسطس 2019.

ويتهم سالفيني رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، بأنه يريد بيع إيطاليا "بثمن بخس".

ويتركز الجدل بصفة خاصة على اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع القادم الذي يناقش سن تدابير اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة.

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