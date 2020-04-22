موعد جديد للاجتماع غير العادي لاتحاد الرماية

2020/04/22 | 09:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الاتحاد العراقي المركزي للرماية، الموعد النهائي لاجتماعه غير العادي بعد تأجيله اكثر من مرة بسبب الظروف الراهنة.وذكر الاتحاد في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، انه “تماشيًا مع الظرف الراهن وبعدَ أن أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس “كورونا” في العراق، رفع حظر التجوال المفروض منذ أكثر […]

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