2020/04/22 | 09:50 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التخطيط: إرتفاع نسبة الفقر لأكثر من 20%.. ومعلومات مهمة عن منحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 09:50.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: إرتفاع نسبة الفقر لأكثر من 20%.. ومعلومات مهمة عن منحة كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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