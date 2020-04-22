الطقس.. حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر في مناطق متفرقة من البلاد

2020/04/22 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي حسين الاسدي، الاربعاء، اتساع فرص هطول الامطار في عموم العراق ضمن التقلبات الجوية الربيعية.وقال الاسدي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر في مناطق متفرقة من البلاد خلال يوم الأربعاء بسبب تقدم منخفض خماسيني، حيث يتوقع هطول زخات أمطار خلال النهار على مناطق شمال دهوك […]

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