مصابو كورونا في أميركا يتضاعفون في أسبوعين

2020/04/22 | 09:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهر إحصاء لوكالة «رويترز» للأنباء أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد تجاوز 800 ألف في الولايات المتحدة، امس الثلاثاء، أي تضاعف إلى المثلين في غضون نحو أسبوعين.لكن وتيرة الإصابات الجديدة تباطأت هذا الأسبوع، إذ كانت الزيادة لا تتجاوز 30 ألفاً في اليوم على مدى الأيام الثلاثة الماضية.وسجلت الولايات المتحدة زيادة قياسية […]

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