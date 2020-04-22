اقليم كوردستان يقتفي اثر طائر نادر قادم من افريقيا

2020/04/22 | 09:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رصدت فرق متخصصة في اقليم كوردستان قدوم طائر افريقي نادر بعد سقوط جهاز التعقب عن بعد "جي بي اس" المثبت على جمسه في ناحية "حاجي اوا" في منطقة "رابرين".

وقالت ادارة الناحية في بيان انه "منذ يوم 19/4/2020 زار فريق مؤلفمن منظمة البيئة العراقية وجامعة السليمانية وهيئة البيئة في الاقليم مديرية الناحية لغرض متابعة مصير ذلك الطائر النادر والمهدد بالانقراض والذي يعرف بـ(النسر المصري)".

واوضح البيان ان هذا الطائر يحمل جهاز تعقب (جي بي اس) قادم من قارة افريقيا انطلق من دولة اثيوبيا في شهر 12 من عام 2019 متوجها الى منطقة الشرق الاوسط ومنه الى اقليم كوردستان لان بيئة كوردستان ملائمة لهذا الطائر".

ونوه البيان الى ان في 15/4/2020 وصل هذا الطائر الى وادي (بلينكان) وجاب سماء القرى المتواجدة هناك ليسقط منه جهاز التعقب (جي بي اس) ومن هناك يتوجه الى ناحية (حاجي اوا" ويمكث فيها لغاية 16 من شهر نيسان الجاري.

واشار البيان الى اجراء تحر في المكان الذي شوهد فيها الطائر مؤخرا، مؤكدا انه لم يتم العثور على الطائر الى الان باستثاء جهاز التعاقب من بعد "جي بي اس".

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