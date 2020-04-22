الكشف عن مستقبل فيروس كورونا

2020/04/22 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن عالم المناعة الروسي فلاديمير بروكوبينكو، أن الشفاء التام من فيروس كورونا ممكن جدا، ولكن ما الذي يحدث للفيروس داخل جسم الإنسان بعد التغلب على الأعراض؟ لا يزال لغزا غامضا.وقال في حديث لإذاعة “سبوتنيك”، يزداد يوما بعد آخر عدد المصابين الذين يتعافون من فيروس كورونا، فالأطباء يستخدمون بلازما دم المرضى […]

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