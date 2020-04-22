السيد الخامنئي يشيد بأداء قوات الحرس الثوري الايراني

2020/04/22 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة في ايران أن قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد على خامنئي أعرب عن شكره وتقديره للأداء والجهود الجيدة لقوات حرس الثورة الاسلامية.وذكرت مصادر صحفية، أن العميد محمد شيرازي رئيس المكتب العسكري للقائد العام اجرى اتصالا مع اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية ، وابلغه […]

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