موسكو : نموذج أولي لجهاز تفتيش الأشخاص سرا

2020/04/22 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن كيريل ماكاروف، نائب المدير العام لشركة RTI المساهمة، أن النموذج الأولي لجهاز تفتيش الأشخاص عن بعد سيكون جاهزا عام 2021.وقال في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “نحن في المرحلة النهائية حاليا من الدراسة، التي تمكنا خلالها من تأكيد صحة منهجنا وطرق تنفيذ المشروع.وأمامنا حاليا مهمة توسيع إمكانيات هذا […]

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