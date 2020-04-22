وفاة رئيس الطائفة القبطية في لبنان وسوريا

2020/04/22 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رئيس الطائفة القبطية في لبنان وسوريا، الأب رويس الأورشليمي، إثر نوبة قلبيّة.ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ب‍مصر، الأب رويس، وقالت في بيان: “نودع على رجاء القيامة أبينا وراعينا وحبيبنا الراهب القس رويس الأورشليمي، رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية فى لبنان وسوريا”.وأضافت: “رغم حزننا الكبير على انتقالك إلا أنك صرت لنا شفيعاً في السماء يعرفنا

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