2020/04/22 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النقل، خططاً لتعزيز الأسطول الجوي العراقي بـ 30 طائرة نوع (بوينغ) خلال السنوات القادمة.وقال المدير الفني للوزارة عباس عمران في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، أن الأسطول الجوي والمتمثل بالخطوط الجوية العراقية كان يفترض أن يعزز بـ 30 طائرة جديدة نوع (بوينغ)، مؤكداً أنه من المفترض أن يستلم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل: خطط لتعزيز الأسطول الجوي بـ 30 طائرة بوينغ) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل: خطط لتعزيز الأسطول الجوي بـ 30 طائرة بوينغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).