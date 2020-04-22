2020/04/22 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر فجأة، اتفق الفريقان السياسيان (الرياضيان) المتنافسان على حكومة طوارئ وطنية في إسرائيل عشية يوم 20-4-2020، حكومة (كورونية) لا تخضع لمواصفات الحكومات السابقة، هي تشبه الكورونا، ليس بعدد (ضحاياها) أو وزرائها الكبير ، ما بين 32-36 وزيرا فقط، بل تشبه الكورونا بمفاجأة ظهورها، وسرعة انتشارها، تشبهها في مضاعفاتها الخطيرة، القاتلة بخاصة على الساحة الفلسطينية!هناك إجماعٌ على أن الرابح الأول في هذه الحكو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الطوارئ الإسرائيلية ! - توفيق أبو شومر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الطوارئ الإسرائيلية ! - توفيق أبو شومر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).