طهران : الاعلان عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري بنجاح

2020/04/22 | 10:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح.وقال الحرس الثوري إنه تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني “نور 1” باستخدام الصاروخ الحامل “قاصد” على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.وأضاف الحرس الثوري أن […]

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