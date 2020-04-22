زراعة بابل تتوقع تسويق 900 الف طن من الحنطة والشعير

2020/04/22 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقعت مديرية زراعة بابل، الأربعاء، تسويق 900 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير هذا الموسم.وقال مدير قسم التخطيط في زراعة بابل عبد الله ياسين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بعد زيادة المساحات الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير، تتوقع المديرية أن تكون كميات الغلة الزراعية المسوقة للمحصولين قرابة 900 الف طن، مبينا ان المساحة […]

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