واشنطن : تنبؤات بموجة فيروس تاجي أكثر ضررا

2020/04/22 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذّر رئيس المركز الأمريكي للمكافحة والوقاية من الأمراض، روبرت ريدفيلد، من أن الموجة الثانية من الفيروس التاجي (كورونا) ببلاده في الشتاء المقبل، قد تكون أسوأ من الحالية.ولفت ريدفيلد في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إلى خطر أن يتزامن وباء الفيروس التاجي مع الإنفلونزا الموسمية، وفي هذه الحالة “هناك احتمال أن […]

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