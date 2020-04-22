اذربيجان تدعو الدول غير المنضوية في “أوبك +” إلى الالتزام بخفض إنتاج النفط

2020/04/22 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، اليوم الأربعاء، دول منتجي النفط خارج صيغة “أوبك +” إلى الالتزام بخفض إنتاج النفط.وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأذربيجانية إن دعوة الوزير شاهبازوف جاءت خلال مشاركته بلقاء عبر الفيديو مع العديد من دول “أوبك+”، حيث دعاهم الالتزام بالاتفاق وخفض إنتاج النفط وناقش معهم القضايا والمواضيع المتعلقة بأسعار النفط […]

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