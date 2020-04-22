مستويات التلوث العليا تسبب بارتفاع حالات الموت بفيروس كورونا

2020/04/22 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسات بحثت عن معدلات الوفيات في أوروبا والولايات المتحدة أن عددا أكبر من الناس يموتون من فيروس كورونا في مناطق العالم ذات مستويات تلوث عليا.وفي دراسة أوروبية، حلل الباحثون من جامعة مارتن لوثر في ألمانيا معدلات الوفيات في 66 منطقة إدارية في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، ووجدوا أن 78% من الوفيات حدثت في المناطق […]

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