مرور 89 عاماً على تأسيس اول نادٍ رسمي في العراق

2020/04/22 | 10:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هنأت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، وزارة الدفاع والكوادر التدريبية واللاعبين والعاملين في النادي وعشاق الصقور بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لتأسيسه والذي يصادف اليوم الاربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر نيسان الحالي.وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه،، أن “ذكرى تأسيس النادي […]

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