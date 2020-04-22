منظمة العمل الدولية: سوق العمل يواجه أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية  وتداعيات مدمرة على الوظائف والإنتاج

2020/04/22 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذّرت منظّمة العمل الدولية من أنّ تداعيات جائحة كوفيد-19 ستكون “مدمّرة” على الوظائف والإنتاج حول العالم، ولا سيّما في قطاعي السياحة والسيارات، مؤكّدة أنّ سوق العمل يواجه “أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية”.وقالت المنظمّة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها في جنيف إنّ “أزمة كوفيد-19 لها أثر مدمّر على العمّال وأرباب العمل” […]

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