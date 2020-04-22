الصين تنتصر.. 7 إصابات جديدة فقط ولا وفيات لليوم الرابع على التوالي

2020/04/22 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الاربعاء (22 نيسان 2020)، بتسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 23 قدموا من الخارج، فيما أكدت عدم حصول وفيات لليوم الرابع على التوالي.وقالت اللجنة في بيان نقلته وسائل إعلام، إن "عدد المصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع أيضا إلى 42 بعدما سجل 37 في اليوم السابق".وأضافت أن "العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 82788، فيما ظل عدد الوفيات كما هو عند "4632.وفي ووهان، معقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خفضت السلطات الصحية الصينية، مؤخرا، تصنيفها لمستوى الخطر الوبائي في المدينة إلى "منخفض"، وقالت إنه لم تبق في مقاطعة هوبي (مركزها ووهان) أي بلدات أو مناطق ذات مستوى خطر، مرتفع أو متوسط.

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