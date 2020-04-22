الحكومة تدرس إعادة النظر بتقديرات مسودة موازنة 2020

2020/04/22 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تتحرّك الحكومة بالتنسيق مع اللجان المختصة في مجلس النواب نحو إعادة النظر بتقديرات مسوّدة موازنة 2020 وفقا للمعطيات الجديدة مع ضغط النفقات بشكل كبيرة وايجاد بدائل سريعة لسد العجز الحاصل.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر حكومي قوله، إن “العمل حاليا يسير حول إعادة التقديرات في مسوّدة قانون […]

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