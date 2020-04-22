2020/04/22 | 10:09 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تطالب بشمول 28 ألف من العاملين بصفة عقد مجاني بالمنحة المالية المخصصة للمتضررين من الحظر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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