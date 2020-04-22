وزير النفط يتوقع مزيداً من إجراءات امتصاص الفائض النفطي

2020/04/22 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يوم الثلاثاء إن دول "أوبك+" والمنتجين الآخرين قد يتخذون إجراءات إضافية للسيطرة على تخمة معروض النفط الخام والتي تغذي الذعر في الأسواق العالمية.

جاء حديث الغضبان عقب مشاركته إلى جانب عدد من وزراء أوبك + اجتماعاً مباشراً عبر دائرة إلكترونية مركزها مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك +) لمناقشة تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط الى جانب الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة اللاحقة.

وقال الغضبان في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان الاجتماع استمع الى تقرير لمركز أبحاث اوبك حول تقييم وضع السوق النفطية خلال الفترة الحالية والتوقعات للمرحلة المقبلة ، وخصوصا بعد اتفاق اوبك + الأخير والذي ينص على خفض (9.7) مليون برميل باليوم.

واضاف الغضبان ان "الاجتماع تناول ايضا تداعيات وأسباب انخفاض أسعار النفط في السوق الامريكية ، وتأثيرات ذلك على الاسواق العالمية الأخرى".

وأشار إلى "الاتفاق في هذا الاجتماع على تكثيف الاتصالات بين وزراء (اوبك + )لغرض الوقوف عن كثب على تطورات السوق النفطية والمتغيرات التي تطرأ عليها ، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من الاول من شهر أيار (مايو)2020".

وتابع الغضبان ان "اتفاق خفض الإنتاج الاخير هو احد الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لامتصاص الفائض النفطي في الاسواق العالمية بعد انتشار وباء كورونا".

ولم يستبعد الغضبان اتخاذ إجراءات اخرى من قبل الوزراء للدول المنتجة، لكن ذلك يتوقف على تطورات السوق العالمية، ومدى التزام المنتجين من اوبك + وبقية المنتجين من خارجها باتفاق خفض الإنتاج.

ووفق البيان فإن الاجتماع ضم وزراء كل الجزائر، نيجيريا، فنزويلا كازاخستان، اذريبجان ، اضافة الى الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

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