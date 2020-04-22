بنات العراق.. لَسنَ كما أرادوهنَّ!.. رشيد الخيّون

2020/04/22 | 10:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: رشيد الخيّون لم تدرك القوى الدينية، السياسة منها والفقهية، قيمة الزَّمن وتحولاته، مع أن مَن أدركها قديماً، قال: «لا تكرهوا أولادكم على آثاركم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم» (الشهرستاني، الملل والنّحل).ينسبها الشهرستاني(ت548هج) لسقراط، وذكرها ابن حمدون(ت562هج) لأفلاطون: «لا تجبروا أولادكم على آدابكم…»(التَّذكرة الحمدونية)، بينما اشتهرت لعليِّ بن أبي طالب(اغتيل40هج)، ومع عدم وجودها في […]

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