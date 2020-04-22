هاتف “آيفون” يدخل الرعب في قلب ابن سلمان

2020/04/22 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت قضية الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي، الى الظهور بعد كشف السطات التركية عن تفاصيل جديدة بخصوص القضية.والجديد في الأمر أن لائحة الاتهام التي قدمها المحققون الأتراك تحوي معلومات عن محتوى البيانات التي حصل عليها المحققون الأتراك من جهاز الكمبيوتر الخاص بخاشقجي، وتشير اللائحة إلى أن المحققين عثروا على صور وملفات تثبت تلقيه تهديدات متلاحقة […]

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