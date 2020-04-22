أميركا توافق على أول اختبار منزلي للكشف عن كوورنا

2020/04/22 | 10:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أمس الثلاثاء، منح أول ترخيص لمجموعة أدوات اختبار فيروس كورونا في المنزل.

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