تحذيرات من

2020/04/22 | 10:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا النائب احمد الجبوري يوم الاربعاء البنك المركزي العراقي الى الاتقراض الاجباري من البنوك الاهلية مع انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية وتأثيره على العراق

وقال الجبوري في بيان اليوم انه "على البنك المركزي القيام بالاقتراض الداخلي الإجباري من المصارف الأهلية المشاركة بمزاد بيع العملة".

واضاف "كذلك قيام وزارة المالية بايقاف تمويل كافة المشاريع لمدة سنة وتحويلها لصرف الرواتب والدواء والغذاءمع ايقاف الرواتب المزدوجة والوهمية واسترجاعها والعمل على فصل الفضائيين والوهميين".

من جهته قال زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم ان "ما حصل من انهيار في سوق النفط العالمي وتأثر الاقتصاديات الكبرى بتداعياته سينعكس سلبا على اقتصادنا الوطني الذي يعتمد الجانب الريعي الاحادي في تمويله وينذر بعواقب خطيرة ما لم يتم تدارك ارتدادات هكذا هزات في سوق النفط المتذبذب على وفق خطط علمية رصينة تنشط الموارد الاخرى الرافدة للاقتصاد الوطني كالزراعة والصناعة و الاستثمار وغيرها".

وتابع ان "هذه القطاعات لها قدرة على تشغيل اليد العراقية واحتواء جيوش العاطلين فإنها قادرة على دعم المنتوج المحلي والتحول الى الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير وبالتالي تعويض الخسائر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط" .

وازداد الحديث في الاوانة الاخيرة عن مصير رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعراق والذي يُقدر عددهم بالملايين بعد تراجع اسعار النفط لمستويات متدنية بعد انخفاض الطلب عليه جراء ظهور تفشي فيروس كورونا في اغلب بلدان العالم.

ويصنف اقتصاد العراق على ان اقتصاده ريعي اذ يعتمد بنسبة تفوق 90% من وارداته على ما يصدره من نفط وغاز وسبق ان حذر اقتصاديون من اتباع هذه السياسية غير ان الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003 لم تتمكن من حلول مناسبة لتعدد الموارد.

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