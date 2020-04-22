النجف بلا أي إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

2020/04/22 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلن رئيس خلية الازمة محافظ النجف، لؤي الياسري، الأربعاء (22 نيسان 2020)، خلو المحافظة من أية إصابة...





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