مغادرة طائرة تحمل 140 عراقياً من العالقين في أذربيجان صوب بغداد

2020/04/22 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، مغادرة طائرة تحمل 140 عراقياً من العالقين في أذربيجان صوب العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية، في بيان موجز: "مُغادرة الرحلة الاستثنائيّة الأولى من باكو إلى بغداد، وعلى متنها نحو (140) لإعادة العراقـيّين العالقين في أذربيجان".

وأعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، وصول 586 عراقياً إلى مطار بغداد الدولي على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من مطاري عمان والقاهرة.

وقال لعيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "586 عراقياً من المواطنين العائدين وصلوا الى ارض الوطن عبر ثلاث رحلات جوية استثنائية مباشرة لثلاث قطاعات (عمان رحلتين، القاهرة)"، مشيراً الى ان "هذا الرحلات الاستثنائية تمت بعد استحصال الموافقات كافة الأصولية وبناءً على قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (لمكافحة جائحة فيروس كورونا) وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية".

واضاف البيان أن "جميع الوافدين خضعوا للفحص الطبي من قبل اللجان الصحية المتواجدة داخل مطار بغداد الدولي"، لافتا إلى ان "الوزارة هيأت حافلات ومركبات صغيرة لنقلهم اما الى اماكن الحجر او الى مناطق سكناهم بعد اكمالهم الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا".

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