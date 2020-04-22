2020/04/22 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصناعة تعلـن عـن تصميـم وتصنيـع مدافـع التعفيـر للشـوارع والمبانـي والدوائـر وكابينـات تعفيـر الأشخـاص العاديـة والذكيـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 10:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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