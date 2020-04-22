2020/04/22 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الأسير الفلسطيني، نور جابر البرغوثي، (23 عاماً) من بلدة عابود غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، داخل معتقل النقب الإسرائيلي، بعد تأخر إدارة سجون الاحتلال في إسعافه إثر سقوطه مغمياً عليه.والشهيد الأسير البرغوثي محكوم بالسّجن ثماني سنوات وهو معتقل منذ أربع سنوات.وأكد “نادي الأسير الفلسطيني”، في بيان، أنّ “الأسير نور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الأسير الفلسطيني “نور البرغوثي” داخل معتقل النقب الصهيوني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الأسير الفلسطيني “نور البرغوثي” داخل معتقل النقب الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).