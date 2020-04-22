2020/04/22 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاربعاء، إنتاج أكثر من 12 مليون كمامة لتجهيز وزارة الصحة والوزارات الأخرى، فيما أكدت سعيها لزيادة معدلات الإنتاج لسد الحاجة المحلية في ظل أزمة كورونا.وقال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط معتصم النعيمي، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الوزارة منذ بدء أزمة تفشي الفيروس قامت بتسخير الطاقة الإنتاجية لمعامل النسيج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة: إنتاج أكثر من 12 مليون كمامة لتجهيز وزارة الصحة والوزارات الأخرى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة: إنتاج أكثر من 12 مليون كمامة لتجهيز وزارة الصحة والوزارات الأخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).