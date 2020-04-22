لماذا هذا الإصرار على وزارة المالية ؟؟؟

2020/04/22 | 10:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي أهمية وزارة المالية تأتي من كونها هي الجهة الرسمية المسؤولة والمخوّلة بموجب القانون عن رسم السياسة المالية العامة للبلد من خلال أدواتها في تحقيق التوازن الاقتصادي وتحقيق أعلى...أكمل القراءة ←

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