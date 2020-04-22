نائب كردي: شخصيات بحكومة كردستان تسعى لايداع منحة العوائل المتعففة بحساباتها الشخصية

2020/04/22 | 10:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]اتهم النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الأربعاء، شخصيات بحكومة كردستان بالسعي لايداع منحة العوائل المتعففة بحساباتها الشخصية.

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