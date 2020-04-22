2020/04/22 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طمأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اتحادات دول شمال أفريقيا بمساعدتها على تجاوز الآثار السلبية جراء توقف النشاط الكروي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وذكر اتحاد الكرة الجزائري في موقعه الرسمي أن “ماتياس غرافستروم، الأمين العام المساعد، وفيرون موسينغو أومبا، مدير اتحادات أفريقيا والكاريبي اجتمعا كممثلين لـ”فيفا” اليوم الثلاثاء، افتراضياً، مع رؤساء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فيفا” يطمئن اتحادات شمال افريقيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فيفا” يطمئن اتحادات شمال افريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).