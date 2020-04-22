إليسا: دواء كورونا سيظهر قريباً وهكذا أقضي وقتي في الحجر المنزلي

2020/04/22 | 10:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن شعورها بأن هناك مؤامرة خلف تفشي فيروس كورونا المستجد، ووجهت تحية للأطباء والممرضين في العالم مشيرة الى انهم “يقفون فى الخطوط الأمامية من أجل الدفاع عنا”.وتابعت: “أنا متأكدة أن هذا الفيروس اتعمل لشيء معين والدواء الخاص به سيعلن عنه قريباً”.وأضافت إليسا، خلال اتصال هاتفي ضمن برنامج “التاسعة”، الذي

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