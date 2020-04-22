كورونا يضرب احد أعضاء اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو

2020/04/22 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الأربعاء، أن أحد أعضاء المنظمة أصيب بفيروس كورونا المستجد.وقالت اللجنة المنظمة في بيان ان “رجلاً في الثلاثينات من عمره، ويعمل في مقر اللجنة، جاءت عينته إيجابية أمس الثلاثاء، وتم وضعه في حجر صحي بمنزله”.وأضافت: “حددت اللجنة المنظمة هؤلاء الذين كانوا على اتصال بالمريض، ووضعتهم في […]

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